Macron appelle à agir vite pour une aide "efficace" aux Libanais

FORT DE BRÉGANÇON (Var), 9 août (Reuters) - Emmanuel Macron, qui ouvrait dimanche la visioconférence de soutien au Liban, a déclaré que l'aide devait aller "le plus efficacement possible" à la population de Beyrouth. "Notre rôle à tous est d'être là, à leurs côtés, aux côtés de Beyrouth et du peuple libanais", a déclaré le président français. "L'objectif aujourd'hui est de faire vite, avec efficacité, de coordonner notre aide sur le terrain pour qu'elle aille le plus efficacement possible à la population libanaise." Cinq jours après l'explosion sur le port de la capitale, qui fait au moins 158 morts et 6.000 blessés et creusé le fossé entre une partie de la population et la classe politique, Emmanuel Macron, qui co-organise cette conférence des donateurs avec l'Onu, a également estimé que la tragédie de Beyrouth sonnait "comme un coup de tonnerre". "Les autorités libanaises doivent maintenant mettre en place les réformes politiques et économiques demandées par le peuple libanais et qui seules permettront à la communauté internationale d'agir efficacement aux côtés du Liban pour la reconstruction", a-t-il dit. "Nous devons tout faire pour que ni violence ni le chaos ne puissent l'emporter", a-t-il également dit alors que Beyrouth a été le théâtre samedi d'une manifestation tendue et que les appels à la démission du gouvernement libanais se multiplient. (Yiming Woo avec Michel Rose et Henri-Pierre André à Paris)

