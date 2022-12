Macquarie s'implante au Chili

(NEWSManagers.com) - La firme d'investissement australienne Macquarie a annoncé l'ouverture d'un bureau dans la capitale chilienne Santiago. Cette nouvelle antenne est composée d'employés de deux filiales, Macquarie Capital et Macquarie AM. Le groupe australien investit en Amérique latine depuis deux décennies. Les premiers investissements de Macquarie au Chili sont néanmoins plus récents, datant de 2021 pour Macquarie AM et d'avril 2022 pour Macquarie Capital. Le bureau est dirigé par Juan Miguel Custodio, managing director de Macquarie Capital. La société a aussi des bureaux à Sao Paulo et à Mexico. Ses encours avoisinaient les 509 milliards de dollars à fin septembre 2022.