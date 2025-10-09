Macquarie reprend la couverture du groupe australien Abacus avec une note de "surperformance"

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

8 octobre - ** Les analystes de Macquarie reprennent la couverture du groupe australien Abacus ABG.AX avec une note de "surperformance" et un prix cible de 1,31 dollar australien

** La société de courtage reprend la couverture sur le FPI, après qu'un consortium dirigé par la société américaine Public Storage PSA.N ait retiré la proposition indicative non contraignante pour Abacus Storage King ASK.AX .

** ABG est le gérant d'Abacus Storage King, une société de self-stockage

** La société de courtage indique qu'ABG a l'intention de transformer ASK en une entité autonome distincte et de vendre sa participation de 19,8 %

** La société de courtage ne modifie pas ses prévisions de bénéfices pour ABG

** L'action ABG est restée stable pour la journée à 1,195 $A, tandis que ASK a augmenté de 0,4 % à 1,39 $A

** ABG en hausse de 8,9 % depuis le début de l'année, tandis qu'ASK a progressé de 23,6 %