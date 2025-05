Macquarie: l'UE approuve la co-acquisition de Renewi information fournie par Cercle Finance • 20/05/2025 à 13:00









(CercleFinance.com) - La Commission européenne a approuvé l'acquisition du contrôle conjoint de la société britannique Renewi plc par Macquarie Group Limited (' Macquarie ') d'Australie et British Columbia Investment Management Corporation (' BCI ') du Canada.



L'opération concerne principalement la prestation de services de collecte et de gestion des déchets.



La Commission a conclu que l'opération notifiée ne soulèverait pas de problème de concurrence, compte tenu de la part de marché limitée détenue conjointement par les entreprises après l'acquisition envisagée.





