Macquarie initie la couverture d'Okta avec 'outperform' (surperformance)

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
19 mars - ** Macquarie initie la couverture de la société de vérification d'identité numérique Okta OKTA.O avec une note de 'surperformance' et un PT de 100$
** La société de courtage voit de nombreux leviers, tels que des contrats à plus long terme et des changements dans la commercialisation, pour l'accélération du chiffre d'affaires, ce qui pourrait être un catalyseur pour l'expansion des multiples commerciaux relativement bas de la société
** Macquarie considère également qu'Okta doit faire face à une concurrence intense de la part de Microsoft, ce à quoi OKTA répond en se positionnant comme le premier fournisseur indépendant pour des environnements informatiques diversifiés
** "L'adoption de l'IA agentique pourrait représenter une nouvelle opportunité significative dans le domaine de l'identité, car les entreprises doivent protéger les identités non humaines (NHIs)", a déclaré le courtier, ajoutant que l'un des principaux objectifs de la feuille de route actuelle d'OKTA est de sécuriser l'entreprise pilotée par l'IA grâce à une structure de sécurité de l'identité
** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a chuté de 9 %
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer