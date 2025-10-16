Macquarie est confiante dans l'avenir de l'IA et des centres de données après la vente d'Aligned pour 40 milliards de dollars

Le directeur de la société australienne Macquarie Asset Management ( MAM),qui a vendu son activité Aligned Data Centers dans le cadre d'une transaction d'une valeur de 40 milliards de dollars, a déclaré jeudi que la vente n'était pas un signe que le boom mondial des centres de données avait atteint son apogée.

Aligned est devenu l'un des plus grands opérateurs de centres de données au monde au cours des sept années où il a été détenu par MAM, la branche de gestion de fonds de la banque d'investissement Macquarie Group MQG.AX .

Ben Way, directeur de MAM, a déclaré que la décision de vendre à des investisseurs tels que BlackRock BLK.N , Microsoft

MSFT.O et Nvidia NVDA.O n'était pas un signe d'avertissement pour le secteur ou l'IA.

"Nous ne possédons pas d'entreprises à perpétuité, nous possédons celle-ci depuis sept ans et elle se trouve à un endroit idéal pour sortir et il y a clairement une demande massive pour sortir", a déclaré Way lors d'un entretien téléphonique avec Reuters.

Alors que les entreprises mondiales multiplient les investissements dans les centres de données et augmentent leurs achats de puces avancées, ce qui fait grimper les valorisations des entreprises technologiques, d'OpenAI à Nvidia, on craint de plus en plus que cette frénésie de dépenses ne crée une bulle.

Selon Morgan Stanley, les grandes entreprises technologiques, dont Alphabet GOOGL.O , Amazon.com AMZN.O , Meta META.O , Microsoft et CoreWeave CRWV.O , devraient dépenser 400 milliards de dollars dans l'infrastructure de l'IA cette année.

Aligned exploite 5 GW de capacité de centre de données actuelle et prévue et MAM a déclaré que le prix de 40 milliards de dollars correspondait à la valeur d'entreprise d'Aligned. L'entreprise n'a pas fourni de ventilation des composantes de capitaux propres et de dettes.

MAM a annoncé le 7 octobre qu'elle investirait jusqu'à 5 milliards de dollars dans un partenariat avec Applied Digital

APLD.O pour aider à financer les deux premiers développements de centres de données informatiques à haute performance de la société.

"Il ne s'agit pas de dire que nous ne pensons pas qu'il s'agit d'un bon thème, ni que nous ne croyons pas en ce thème, ni que nous ne pensons pas que nous pouvons continuer à gagner de l'argent", a déclaré Way, en faisant référence à la vente d'Aligned.

"Le chemin à parcourir est encore long, car le monde a encore beaucoup de chemin à parcourir en matière de numérisation et nous n'en sommes qu'au début", a déclaré Way. "Nous sommes au bord du précipice de l'effort d'IA, mais certainement pas à la fin"

Les fonds de MAM détenaient environ 50 % d'Aligned et ses co-investisseurs détenaient 20 % supplémentaires. Il s'agit de la plus importante opération de capital-investissement jamais réalisée par le gestionnaire de fonds australien.

MAM a également investi dans Bohao Internet Data Service, Hanam Data Centre, Netrality Data Centers et VIRTUS, qui détient des actifs aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Chine et en Corée du Sud.

Les actions du groupe Macquarie ont augmenté de 5,13 % jeudi pour atteindre 229 dollars australiens, leur plus haut niveau depuis juillet. Le gain de la banque a largement dépassé l'augmentation de 0,9% du S&P/ASX200 .AXJO .