Macquarie AM recrute une responsable de la durabilité

(NEWSManagers.com) - Macquarie Asset Management vient d’annoncer la nomination de Kristina Kloberdanz, au poste de responsable de la durabilité (chief sustainability officer en anglais). Elle sera chargée de la réalisation des engagements de la société de gestion liés à la durabilité et aux critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG), dont celui d'atteindre la neutralité carbone d’ici 2040. Elle sera également responsable pour l’intégration de la durabilité et ESG au sein des processus d’opérations, de l’investissement et de la gestion d’actifs.

Kristina Kloberdanz arrive de Mastercard, où elle a occupé le même poste. Elle était responsable pour la création et la mise en œuvre de la stratégie de durabilité. Elle était également chargée de la direction des engagements net zéro carbone de la firme ainsi que des produits et solutions à vocation environnementale. Elle a par aillleurs participé à l’émission de la première obligation durable de la société. Auparavant, Kristina Kloberdanz a travaillé chez IBM pendant près de 25 ans. Elle y est entrée comme responsable du marketing en 1993, avant d’occuper plusieurs postes au sein du département marketing. Elle a ensuite été promue au rang de directrice de la responsabilité sociétale de l'entreprise en 2013.