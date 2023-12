Macquarie AM lance ses premiers ETF activement gérés en Australie

Macquarie Asset Management a lancé ses premiers ETF gérés activement, rapporte le Financial Times. Les fonds Macquarie Dynamic Bond Active, Macquarie Income Opportunities Active et Macquarie Walter Scott Global Equity Active sont cotés sur la Bourse australienne ASX. Ce lancement intervient juste après l’arrivée de Dimensional Fund Advisors sur le marché australien avec sa propre gamme d’ETF actifs. Les autres sociétés de gestion qui sont entrés récemment sur le marché des ETF gérés activement sont JPMorgan Asset Management et Abrdn.