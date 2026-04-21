MACOMPTA.FR : Renforcement de la gouvernance au sein de MACOMPTA.FR

Renforcement de la gouvernance au sein de MACOMPTA.FR

Lagord, le 21 avril 2026

MACOMPTA.FR (Code ISIN : FR001400NQB6 – Code Mnémonique : ALCPA), éditeur français de solutions logicielles dédiées aux entreprises et aux experts-comptables, annonce un renforcement de sa gouvernance à la suite des décisions prises par son Conseil d'administration le 15 avril 2026.

Le Conseil d'administration a décidé de dissocier les fonctions de Président du Conseil d'administration et de Directeur Général, et a nommé Sylvain Badina en qualité de Directeur Général de MACOMPTA.FR , à compter du 15 avril 2026.

Sylvain Heurtier qui cumulait les fonctions de Directeur Général et de Président du Conseil d'administration, conserve les fonctions de Président du Conseil d'administration.

Expert-comptable depuis 2002, fort d'une connaissance approfondie des métiers, des produits et des clients de MACOMPTA.FR, Sylvain Badina exerce les fonctions de Directeur Produits et Support depuis le 1 er septembre 2025.

Dans le cadre de cette nouvelle organisation, le Conseil d'administration a également nommé Claire Alin , Directrice communication de la société, en qualité de Directrice Générale Adjointe , à compter de la même date.

Cette nouvelle organisation vise à renforcer la direction opérationnelle de la société. Elle permet également de séparer plus efficacement la direction opérationnelle exercée par la Direction Générale du contrôle des opérations et de la stratégie au sein du Conseil d'administration.

À propos de MACOMPTA.FR

Créé en 2007 par un expert-comptable, MACOMPTA.FR est devenu le site de référence pour la gestion des entreprises et experts-comptables.

Avec son crédo « la gestion accessible pour tous », l'éditeur français est positionné sur le développement de logiciels et appli mobiles simples, performants et abordables. L'éditeur offre une palette complète d'outils de comptabilité, déclarations fiscales, facturation, paie, et notes de frais. Depuis l'origine, les logiciels MACOMPTA.FR ont été adoptés par plus de 100.000 utilisateurs : entreprises, associations, experts-comptables et professionnels du conseil pour leurs clients.

Preuve de son succès, le site est aujourd'hui recommandé par de grands réseaux bancaires, des experts comptables, des organismes de gestion pour les entreprises et des fédérations sportives nationales côté associations (ASPTT, UNASS…).

Plus d'informations sur investisseurs.macompta.fr

Contact

MACOMPTA.FR

CEO

Sylvain HEURTIER

investisseurs@macompta.fr