MACOMPTA.FR : MACOMPTA.FR PUBLIE SON CALENDRIER FINANCIER POUR L'EXERCICE 2025/2026

CALENDRIER FINANCIER POUR L'EXERCICE 2025/2026

Lagord, le 31 octobre 2025

MACOMPTA.FR (Code ISIN : FR001400NQB6 – Code Mnémonique : MLMCA), éditeur français de solutions logicielles dédiées aux entreprises et aux experts comptables, publie aujourd'hui son calendrier financier pour l'exercice 2025/2026.

15 octobre 2025 Chiffre d'affaires du 1 er trimestre 2025/2026 15 janvier 2026 Chiffre d'affaires du 2 e trimestre 2025/2026 26 février 2026 Résultats semestriels 2025/2026 15 avril 2026 Chiffre d'affaires du 3 e trimestre 2025/2026 15 juillet 2026 Chiffre d'affaires du 4 e trimestre 2025/2026 15 octobre 2026 Résultats annuels 2025/2026

À propos de MACOMPTA.FR

Créé en 2007 par un expert comptable, MACOMPTA.FR est devenu le site de référence pour la gestion des entreprises et experts comptables.

Avec son crédo « la gestion accessible pour tous », l'éditeur français est positionné sur le développement de logiciels et appli mobiles simples, performants et abordables. L'éditeur offre une palette complète d'outils de comptabilité, déclarations fiscales, facturation, paie, et notes de frais. Depuis l'origine, les logiciels MACOMPTA.FR ont été adoptés par plus de 100.000 utilisateurs : entreprises, associations, experts-comptables et professionnels du conseil pour leurs clients.

Preuve de son succès, le site est aujourd'hui recommandé par de grands réseaux bancaires, des experts comptables, des organismes de gestion pour les entreprises et des fédérations sportives nationales côté associations (ASPTT, UNASS…).

