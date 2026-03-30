MACOMPTA.FR : MACOMPTA.FR - Mise en oeuvre d'un contrat de liquidité avec CIC CIB

Lagord, le 30 mars 2026

Mise en œuvre d'un contrat de liquidité

avec CIC CIB

MACOMPTA.FR (Code ISIN : FR001400NQB6 – Code Mnémonique : ALCPA), éditeur français de solutions logicielles dédiées aux entreprises et aux experts-comptables, annonce avoir confié à CIC CIB, à compter du 30 mars 2026 et pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction, la mise en œuvre d'un contrat de liquidité et de surveillance de marché portant sur ses actions ordinaires.

Ce contrat a été établi dans le cadre de la réglementation en vigueur, et en particulier de la Décision AMF (Autorité des Marchés Financiers) n°2021-01 du 22 juin 2021. Il est conforme à la charte de déontologie de l'Association Française des Marchés Financiers (AMAFI).

Ce contrat a pour objet l'animation par CIC CIB de l'action MACOMPTA.FR sur le marché Euronext Growth à Paris.

Les moyens affectés à sa mise en œuvre sont de :

100 000 euros.

Ce contrat pourra être suspendu :

Dans les cas prévus à l'article 5 du chapitre II de la décision AMF n°2021-01 du 22 juin 2021 ;

En cas cotation de l'action en dehors des seuils d'intervention autorisés par l'Assemblée Générale de la Société ;

Ou, à la demande de MACOMPTA.FR, sous sa responsabilité.

Par ailleurs, le contrat pourra être résilié par MACOMPTA.FR à tout moment et sans préavis, ou par CIC CIB avec un préavis de deux semaines.

À propos de MACOMPTA.FR

Créé en 2007 par un expert-comptable, MACOMPTA.FR est devenu le site de référence pour la gestion des entreprises et experts-comptables.

Avec son crédo « la gestion accessible pour tous », l'éditeur français est positionné sur le développement de logiciels et appli mobiles simples, performants et abordables.

L'éditeur offre une palette complète d'outils de comptabilité, déclarations fiscales, facturation, paie, et notes de frais. Depuis l'origine, les logiciels MACOMPTA.FR ont été adoptés par plus de 100.000 utilisateurs : entreprises, associations, experts-comptables et professionnels du conseil pour leurs clients.

Preuve de son succès, le site est aujourd'hui recommandé par de grands réseaux bancaires, des experts-comptables, des organismes de gestion pour les entreprises et des fédérations sportives nationales pour les associations (ASPTT, UNASS…).

Plus d'informations sur investisseurs.macompta.fr

Contact

MACOMPTA.FR

CEO

Sylvain HEURTIER

investisseurs@macompta.fr