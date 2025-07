MACOMPTA.FR : Macompta.fr lance son application mobile Comptabilité pour simplifier la vie des entrepreneurs

Macompta.fr lance son application mobile Comptabilité pour simplifier la vie des entrepreneurs

Lagord, le 21 juillet 2025

L'éditeur français de logiciels de gestion macompta.fr lance sa toute nouvelle application mobile « Comptabilité » dédiée aux créateurs d'entreprise, entrepreneurs et indépendants. Conçue pour répondre aux besoins concrets des petites structures, l'application permet de gérer sa comptabilité simplement et de piloter son activité en temps réel depuis son smartphone.

Une solution pensée pour les entrepreneurs : simple, complète et mobile

Avec une interface claire, des fonctionnalités essentielles et une prise en main immédiate, l'application permet de :

Piloter son activité avec un tableau de bord intelligent

Dès l'ouverture, l'utilisateur visualise en un clin d'œil sa trésorerie, son résultat d'activité (produits et charges) et la répartition de ses dépenses en temps réel.

Il garde ainsi le contrôle de sa gestion et peut prendre des décisions éclairées rapidement.

Récupérer automatiquement ses écritures de banque

Grâce à une connexion sécurisée avec sa banque (norme DSP2), toutes les opérations bancaires de l'utilisateur sont importées automatiquement en comptabilité, sans ressaisie.

En complément, la mise en place des imputations automatiques permet d'affecter une opération automatiquement dans le bon compte comptable.

La synchronisation bancaire combinée aux imputations automatiques permet de gagner du temps, de limiter les erreurs liées à la saisie manuelle et garantit une comptabilité toujours à jour .

Saisir ses écritures et gérer sa TVA

En complément de la connexion bancaire, l'utilisateur peut saisir ses opérations :

Manuellement , via une interface simplifiée,

, via une interface simplifiée, Ou importer ses notes de frais et factures depuis l' application Notes de frais de macompta.fr , grâce à la reconnaissance automatique des caractères (OCR) en prenant simplement une photo de la facture ou du ticket de caisse. L'application détecte automatiquement les informations clés (date, montants HT et TTC, fournisseur, taux et TVA) et préremplit l'écriture comptable.

Quel que soit son niveau en comptabilité, l'entrepreneur peut enregistrer ses dépenses et recettes, gérer ses comptes de TVA et créer des fichiers de virements ou prélèvements en quelques secondes.

Éditer ses documents comptables, jusqu'au bilan

L'application permet d'éditer à tout moment les journaux, balances, grands livres, documents de clôture, etc. Cette fonctionnalité est essentielle pour préparer son bilan, répondre à une demande de la banque ou transmettre les données à son expert-comptable.

Paramétrer l'application selon ses besoins

L'application Comptabilité s'adapte à la réalité de chaque entrepreneur. L'utilisateur peut ainsi personnaliser :

ses dates d'exercice,

son type de comptabilité (recettes/dépenses ou créances/dettes),

ses comptes de TVA,

son plan comptable.

L'intégration native avec les applications Notes de frais et Facturation permet de profiter pleinement de l'écosystème mobile macompta.fr

Depuis plus de 15 ans, macompta.fr accompagne les petites structures dans leur gestion comptable, fiscale et sociale.

Avec cette nouvelle application mobile, l'éditeur franchit une nouvelle étape et confirme son engagement : rendre la comptabilité plus simple, plus accessible et plus mobile.

L'application est disponible sur iOS et Android. Elle peut être utilisée seule ou en complément de la solution web macompta.fr.

Téléchargez l'application gratuitement et bénéficiez d'un essai de 30 jours pour découvrir toutes ses fonctionnalités :

À propos de MACOMPTA.FR

Créé en 2007 par un expert-comptable, MACOMPTA.FR est devenu le site de référence pour la gestion des petites entreprises et associations.

Avec son crédo « la gestion accessible pour tous », l'éditeur français est positionné sur le développement de logiciels et appli mobiles simples, performants et abordables.

L'éditeur offre une palette complète d'outils de comptabilité, déclarations fiscales, facturation, paie, et notes de frais. Depuis sa création, les logiciels MACOMPTA.FR ont été adoptés par plus de 100.000 utilisateurs : entreprises, associations, experts-comptables et professionnels du conseil pour leurs clients.

Preuve de son succès, le site est aujourd'hui recommandé par de grands réseaux bancaires, des experts-comptables, des organismes de gestion pour les entreprises ainsi que des fédérations sportives nationales pour les associations (ASPTT, UNASS…).

Plus d'informations sur investisseurs.macompta.fr

Contact

MACOMPTA.FR

CEO

Sylvain HEURTIER

investisseurs@macompta.fr