MACOMPTA.FR : MACOMPTA.FR - Chiffre d'affaires T1 25/26 : + 28,4 %

Lagord, le 15 octobre 2025

MACOMPTA.FR (Code ISIN : FR001400NQB6 – Code Mnémonique : MLMCA), éditeur de solutions logicielles dédiées aux entreprises et aux experts comptables, publie aujourd'hui son chiffre d'affaires du premier trimestre de l'exercice 2025/2026 ( 1 er juillet 2025 – 30 septembre 2025 ).



Avec un chiffre d'affaires trimestriel de 1 035,4 K€ , en hausse de 28,4 % par rapport à l'année dernière, MACOMPTA.FR confirme la solidité de son modèle économique et la pertinence de son positionnement sur le marché.

1 er trimestre Exercice 25/26 24/25 Chiffre d'affaires (K€) 1 035,4 806,3 Progression +28,4 %

Prochaine publication : chiffre d'affaires du deuxième trimestre le 15 janvier 2026.

À propos de MACOMPTA.FR

Créé en 2007 par un expert comptable, MACOMPTA.FR est devenu le site de référence pour la gestion des entreprises et experts comptables.

Avec son crédo « la gestion accessible pour tous », l'éditeur français est positionné sur le développement de logiciels et appli mobiles simples, performants et abordables. L'éditeur offre une palette complète d'outils de comptabilité, déclarations fiscales, facturation, paie, et notes de frais. Depuis l'origine, les logiciels MACOMPTA.FR ont été adoptés par plus de 100.000 utilisateurs : entreprises, associations, experts comptables et professionnels du conseil pour leurs clients.

Preuve de son succès, le site est aujourd'hui recommandé par de grands réseaux bancaires, des experts comptables, des organismes de gestion pour les entreprises et des fédérations sportives nationales côté associations (ASPTT, UNASS…).

