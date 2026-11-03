MACOMPTA.FR : MACOMPTA.FR : CALENDRIER DE MISE EN PAIEMENT DU DIVIDENDE 2026

Lagord, le 3 novembre 2026

CALENDRIER DE MISE EN PAIEMENT DU DIVIDENDE 2026

MACOMPTA.FR (Code ISIN : FR001400NQB6 – Code Mnémonique : ALCPA) précise le calendrier de versement du dividende au titre de l'exercice 2025/2026 : le détachement du dividende de 0,12 € par action interviendra le 7 décembre 2026 , pour une mise en paiement le 9 décembre 2026 .

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