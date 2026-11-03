MACOMPTA.FR : MACOMPTA.FR : CALENDRIER DE MISE EN PAIEMENT DU DIVIDENDE 2026

Lagord, le 3 novembre 2026
CALENDRIER DE MISE EN PAIEMENT DU DIVIDENDE 2026
MACOMPTA.FR (Code ISIN : FR001400NQB6 – Code Mnémonique : ALCPA) précise le calendrier de versement du dividende au titre de l'exercice 2025/2026 : le détachement du dividende de 0,12 € par action interviendra le 7 décembre 2026 , pour une mise en paiement le 9 décembre 2026 .
À propos de MACOMPTA.FR
MACOMPTA.FR est un éditeur français de logiciels SaaS de comptabilité, facturation, paie et gestion destinés aux entrepreneurs, associations, petites entreprises et professionnels du chiffre. La Société développe des solutions innovantes fondées sur l'automatisation, la conformité réglementaire et l'intelligence artificielle afin de simplifier durablement la gestion des organisations.
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