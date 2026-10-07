MACOMPTA.FR : Macompta.fr : Allinvest remonte son objectif de cours à 10 EUR

Lagord, le 7 octobre 2026

Macompta.fr : Allinvest remonte son objectif de cours à 10 €

MACOMPTA.FR (Code ISIN : FR001400NQB6 – Code Mnémonique : ALCPA), éditeur français de solutions logicielles dédiées aux entreprises et aux experts-comptables, annonce la publication d'une nouvelle note d'analyse par Allinvest Securities , bureau d'analyse financière d'Invest Securities.

À l'issue de son analyse des résultats annuels 2025/2026 et des perspectives de développement de la Société, Allinvest Securities réitère sa recommandation « Achat » et fixe un objectif de cours de 10 € par action , contre 8 € précédemment.

Cette nouvelle publication confirme la confiance d'Allinvest Securities dans les perspectives de croissance de MACOMPTA.FR et dans sa capacité à tirer parti des évolutions structurelles du marché des logiciels de gestion en ligne.

Consultez la note d'analyse ici : https://investisseurs.macompta.fr/documentation/

À propos de MACOMPTA.FR

MACOMPTA.FR est un éditeur français de logiciels SaaS de comptabilité, facturation, paie et gestion destinés aux entrepreneurs, associations, petites entreprises et professionnels du chiffre. La Société développe des solutions innovantes fondées sur l'automatisation, la conformité réglementaire et l'intelligence artificielle afin de simplifier durablement la gestion des organisations.

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