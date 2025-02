MACOMPTA.FR : CHAMPIONS DE LA CROISSANCE 2025 FRANCE : MACOMPTA.FR EN 200ème PLACE

Lagord, le 14 février 2025

CHAMPIONS DE LA CROISSANCE 2025 FRANCE : MACOMPTA.FR EN 200ème PLACE

Pour la neuvième année consécutive, Les Echos et l'institut Statista ont publié le classement des 400 entreprises Françaises ayant réalisé les plus belles trajectoires de croissance sur la période 2020-2023.

Pour être dans le palmarès, les entreprises doivent :

Avoir généré au minimum 100 000 euros de chiffre d'affaires en 2020 ;

Avoir généré au minimum 1,5 million d'euros de chiffre d'affaires en 2023 ;

Être indépendante (ne pas être une filiale ou une succursale) ;

Avoir son siège en France.

MACOMPTA.FR se positionne à la 200ème place du classement des Champions de la Croissance 2025 .

MACOMPTA.FR, ( Code ISIN : FR001400NQB6 – Code Mnémonique : MLMCA ), a vu son chiffre d'affaires augmenter de 118 % pendant cette période, ce qui représente une croissance annuelle moyenne de plus de 29 % sur 4 ans.

Pionnier sur le Cloud de gestion dès 2007, MACOMPTA.FR a su se distinguer en offrant des logiciels et applications simples et accessibles à une large gamme d'utilisateurs, allant des entrepreneurs, dirigeants de sociétés, aux professionnels de la comptabilité et du conseil.

L'éditeur français a développé des outils performants de comptabilité, déclarations fiscales, facturation, paie, et notes de frais pour répondre aux besoins des petites entreprises et associations, souvent sous-servis par des logiciels de gestion complexes ou trop chers.

Sylvain HEURTIER, fondateur et CEO de MACOMPTA.FR remercie les 100 000 utilisateurs de sa solution pour leur confiance et les 52 membres de son équipe pour leur travail, permettant à l'entreprise de se classer parmi les Champions de la croissance 2025.

Pour consulter le classement : https://media.lesechos.fr/infographie/champions-croissance-2025/

À propos de macompta.fr

Créé en 2007 par un Expert-Comptable, MACOMPTA.FR est devenu le site de référence pour la gestion des petites entreprises et associations. Avec son crédo « la gestion accessible pour tous », l'éditeur français est positionné sur le développement de logiciels et appli mobiles simples, performants et abordables. L'éditeur offre une palette complète d'outils de comptabilité, déclarations fiscales, facturation, paie, et notes de frais. Depuis l'origine, les logiciels MACOMPTA.FR ont été adoptés par plus de 100.000 utilisateurs : entreprises, associations, experts-comptables et professionnels du conseil pour leurs clients.

Témoin de son succès, le site est aujourd'hui recommandé par de grands réseaux bancaires, des Experts-comptables, les organismes de gestion côté entreprise, des fédérations sportives nationales côté associations (ASPTT, UNASS…).

Plus d'informations sur investisseurs.macompta.fr

Contact

MACOMPTA.FR

CEO

Sylvain HEURTIER

investisseurs@macompta.fr