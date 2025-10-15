MacKenzie Scott réduit sa participation dans Amazon de 42 %, selon Bloomberg News

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La philanthrope milliardaire MacKenzie Scott a réduit sa participation dans Amazon.com AMZN.O de 42% depuis l'année dernière, a rapporté Bloomberg News mardi, citant un dépôt réglementaire.

Scott, l'ancienne épouse du fondateur d'Amazon Jeff Bezos, détient 81,1 millions d'actions de la société, selon la dernière déclaration datée du 30 septembre, soit 58 millions de moins qu'il y a un an, selon le rapport d'information.

Sur la base du cours de clôture d'Amazon mardi, la réduction vaut 12,55 milliards de dollars.

Reuters n'a pas été en mesure de confirmer de manière indépendante cette information.

Une déclaration réglementaire faite au nom de Bezos auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis indique qu'il détenait plus de 964 millions d'actions d'Amazon au 30 septembre, dont 81,1 millions d'actions sur lesquelles Bezos exerce seul le droit de vote.

Amazon n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters.

Dans le cadre de leur divorce en 2019, Scott a reçu de Bezos une participation de 4 % dans Amazon, d'une valeur de 36 milliards de dollars.

Elle a fait don de plus de 19,25 milliards de dollars à plus de 2 450 équipes à but non lucratif, selon son site Web Yield Giving.