Macif investit dans Recyclivre

(AOF) - Avec Recyclivre, la Macif signe le troisième investissement direct de son fonds Macif Terre et Vivant, doté de 50 millions d'euros pour répondre aux besoins fondamentaux des humains tout en préservant les ressources naturelles et la biodiversité. Les deux premiers investissements concernaient Ecoparts (anciennement SOS Accessoires) dans le secteur de l’économie circulaire et SMP Energies dans le secteur de la géothermie. Ce fonds a été lancé en juin 2024 et est géré par l’équipe multigestion private equity de SWEN Capital Partners.

Avec plus de 1,3 million de livres en stock et près de 10 000 expédiés chaque jour, Recyclivre est le premier acteur français du livre d'occasion. En forte croissance, l'ambition de cette entreprise est de reprendre et revendre des livres d'occasion tout en ayant un impact positif sur l'humain et l'environnement.

Recyclivre s'appuie notamment sur son partenariat avec Log'ins pour développer des parcours d'insertion professionnelle à destination de personnes éloignées de l'emploi.

Cet investissement, réalisé également aux côtés de LT Capital, illustre bien les valeurs et les impacts du fonds Macif Terre et Vivant : investir dans des activités considérées comme durables, ayant une action bénéfique sur les écosystèmes, qu'il s'agisse de réduire, d'atténuer ou d'éviter directement les impacts des activités humaines sur les facteurs de pression qui fragilisent la biodiversité ou en permettant de restaurer les écosystèmes.

Ces investissements respectent les thématiques clés du fonds Macif Terre et Vivant qui sont l'alimentation durable, la gestion durable de l'eau et assainissement écologique, l'habitat et l'urbanisme durables, l'économie circulaire et les ressources et la transition énergétique.

Au-delà des investissements réalisés dans ces trois entreprises, le fonds Macif Terre et Vivant a également investi dans trois fonds engagés dont les thèses sont dans la cible des thématiques portées par le fonds dédié, notamment sur des activités alignées avec les limites planétaires comprenant la biodiversité, ou encore la dépollution et le réaménagement de friches industrielles. C'est ainsi désormais près de 44% de l'objectif du fonds qui sont maintenant engagés.