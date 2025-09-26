Macerich grimpe après que BofA l'ait relevé à "acheter" et ait augmenté son objectif de cours

26 septembre - ** Les actions de la société d'investissement immobilier Macerich MAC.N ont augmenté de 5 % à 17,60 $; BofA a relevé sa note de "neutre" à "achat"

** L'objectif de cours de la société californienne est relevé par BofA à 23 $ contre 19 $, soit une hausse de 37,2 % par rapport à la dernière clôture de l'action, sur la base d'améliorations du portefeuille, de finances plus solides et d'une forte dynamique de location

** L'entreprise s'attend à ce que la croissance du revenu net d'exploitation (RNE) et de la marge brute d'autofinancement (FFO) s'infléchisse à la mi-2026 et continue de s'accélérer en 2027 et 2028, indique BofA

** La société de courtage s'attend à une croissance significative des bénéfices à partir de 2026 et à ce que MAC atteigne la partie supérieure de ses objectifs à long terme

** En incluant le mouvement de la séance, les actions de MAC ont baissé de 12,3 % depuis le début de l'année