MaaT Pharma: Stifel confirme son conseil après les résultats
MaaT Pharma a publié ce matin ses résultats pour le premier semestre 2025, clôturant le semestre avec une trésorerie de 15 millions d'euros.
'En incluant les 10,5 millions d'euros versés par Clinigen et les 3,5 millions d'euros de la tranche A du prêt de la BEI, la société prévoit une visibilité financière jusqu'à fin février 2026' précise l'analyste.
Stifel estime que le premier semestre a été marqué par les données positives de l'étude pivot de phase III ARES et le dépôt rapide d'une demande d'autorisation de mise sur le marché auprès de l'EMA pour Xervyteg/MaaT013, une procédure réglementaire sans encombre qui devrait aboutir à un lancement potentiel dans l'UE à la mi-2026
'La dynamique de la plateforme s'est étendue au-delà de l'essai ARES : MaaT033 (allo-HSCT, PHOEBUS) a passé avec succès deux examens du DSMB, les données réelles de l'EAP (n=173) ont confirmé une fois de plus les résultats de l'essai ARES et les données prometteuses de l'essai P1b avec MaaT033 ont été obtenues dans le domaine des maladies neurodégénératives (SLA)' rajoute Stifel.
L'analyste estime également que malgré des avancées encourageantes après le semestre (partenariat de commercialisation avec Clinigen dans l'UE et prêt de 37,5 millions d'euros de la BEI), la situation de trésorerie reste un point sensible et devra être renforcée pour financer le pipeline jusqu'en 2026.
