MaaT Pharma : résultats semestriels mitigés

(AOF) - Au premier semestre, le chiffre d’affaires de MaaT Pharma a bondi de 41,02 %, à 2,427 millions d’euros, principalement grâce à une hausse de 37,5 % des ventes issues du programme d’accès compassionnel. En revanche, la perte opérationnelle a été supérieure à celle du premier semestre 2024 en atteignant 14,7 millions d’euros, face à 12,8 millions d’euros un an plus tôt. Cette dégradation est liée à l’augmentation des dépenses de Recherche & Développement.

Enfin, la perte nette est passée de 12,856 à 15,085 millions d'euros. MaaT Pharma a indiqué diposer d'une trésorerie suffisante pour couvrir les besoins des programmes de développement jusqu'à la fin du mois de février 2026.

