MaaT Pharma renforce son équipe de direction avec la nomination de Jonathan Chriqui au poste de Chief Business Officer

Lyon, France, 21 mars 2024, 18h00 CET – MaaT Pharma (EURONEXT : MAAT - la « Société »), société de biotechnologies en stade clinique avancé, leader dans le développement de Microbiome Ecosystem TherapiesTM (MET) visant à améliorer la survie des patients atteints de cancers, annonce aujourd'hui la nomination de Jonathan Chriqui, PharmD, au poste de Chief Business Officer et membre de l'équipe de direction. Jonathan Chriqui sera responsable du business development de MaaT Pharma et des stratégies de partenariat, ainsi que de la promotion des innovations de MaaT Pharma au sein de l'industrie du microbiote.



Pour recevoir toute l'information financière de MaaT Pharma en temps réel et pour toute question, vous pouvez nous contacter via l'adresse suivante : invest@maat-pharma.com