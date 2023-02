MaaT Pharma reçoit une réponse de la FDA indiquant les étapes à suivre pour la demande d’autorisation d’essai clinique (« IND ») déposée pour MaaT013 chez les patients atteints de la maladie aiguë du greffon contre l’hôte et publie sa position de trésorerie et son chiffre d’affaires pour le quatrième trimestre 2022

Lyon, France, 3 février 2023 – 7h30 CET – MaaT Pharma, société française de biotechnologie au stade clinique, pionnière du développement de Microbiome Ecosystem TherapiesTM (MET) dédiées à l’amélioration de la survie des patients atteints de cancers, annonce aujourd'hui que la Food and Drug Administration (FDA ou l'"Agence") a répondu à la demande d'autorisation d’essai clinique, ou Investigational New Drug application (IND), soumise par la Société pour initier aux États-Unis, un essai clinique pivot de Phase 3 ouvert, à un seul bras, évaluant la sécurité et l'efficacité de MaaT013 chez des patients atteints de la maladie aiguë du greffon contre l'hôte (aGvH) et résistants aux stéroïdes.

