MaaT Pharma reçoit deux autorisations réglementaires pour ses deux demandes d’essais cliniques en Europe afin d’évaluer MaaT033 dans deux indications thérapeutiques :

• la Société a reçu les autorisations réglementaires françaises et allemandes pour initier son étude de Phase 2b évaluant MaaT033 dans l'amélioration de la survie des patients recevant une greffe allogénique de cellules souches hématopoïétiques (allo-GCSH)

• MaaT Pharma a également reçu l'autorisation réglementaire en France pour initier une étude pilote de Phase 1b évaluant MaaT033 dans la sclérose latérale amyotrophique (SLA)



Pour recevoir toute l'information financière de MaaT Pharma en temps réel et pour toute question, vous pouvez nous contacter via l'adresse suivante : invest@maat-pharma.com