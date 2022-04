MaaT Pharma publie ses résultats annuels pour l’année 2021 et fait un point sur ses activités

MaaT Pharma (EURONEXT : MAAT - la « Société »), société française de biotechnologies en stade clinique avancé, pionnière dans le développement de médicaments dans la restauration du microbiote intestinal pour améliorer la survie des patients atteints de cancers, publie aujourd’hui ses résultats pour l’année 2021 et fait le point sur ses activités pour 2022.



Hervé Affagard, directeur général et co-fondateur de MaaT Pharma déclare : « Nous sommes fiers des avancées de nos programmes cliniques en 2021 et du succès de notre introduction en Bourse sur Euronext en novembre dernier. Forts du soutien de nos actionnaires historiques et de nouveaux actionnaires institutionnels et individuels, nous avons déjà franchi des étapes clés dans notre développement clinique (étude pivot de Phase 3 pour MaaT013 et Phase 1b de MaaT033) et comptons poursuivre cette trajectoire de croissance en 2022 avec la poursuite du recrutement pour l’essai pivot de Phase 3, l’initiation de la Phase 2/3 pour MaaT033, la construction de notre usine de production et la préparation de l’entrée en clinique de MaaT03X pour 2023. Nous possédons une bonne visibilité financière qui nous amène jusqu’à la fin du troisième trimestre 2023 sur la base de la feuille de route stratégique présentée lors de notre introduction en Bourse. »



