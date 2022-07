MaaT Pharma publie sa position de trésorerie et son chiffre d’affaires pour le second trimestre 2022

MaaT Pharma (EURONEXT : MAAT - la « Société »), société française de biotechnologie au stade clinique, pionnière du développement de Microbiome Ecosystem Therapies TM (MET) dédiées à l’amélioration de la survie des patients atteints de cancers, annonce aujourd’hui sa position de trésorerie au 30 juin 2022 et son chiffre d’affaires pour le second trimestre 2022.



Sian Crouzet, directeur financier et directeur des opérations de MaaT Pharma a déclaré « au cours du premier semestre 2022, nous sommes fiers d'avoir respecté les jalons opérationnels et cliniques fixés pour nos actionnaires lors de notre introduction en #bourse. Notre position de trésorerie reste solide, ce qui nous permet de disposer d'un horizon de trésorerie jusqu'au troisième trimestre de l'année 2023, date à laquelle nous prévoyons avoir obtenu des données intermédiaires de notre essai de phase 3 pour MaaT013 et initié le traitement du premier patient avec MaaT033 dans une phase 2/3 ».



Pour recevoir toute l'information financière de MaaT Pharma en temps réel, vous pouvez en faire la demande via l'adresse suivante : invest@maat-pharma.com