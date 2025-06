MaaT Pharma progresse vers la commercialisation et annonce le dépôt d'une demande d'autorisation de mise sur le marché auprès de l’Agence européenne des médicaments (EMA) pour Xervyteg® (MaaT013) dans l'aGvH

MaaT Pharma progresse vers la commercialisation et annonce le dépôt d'une demande d'autorisation de mise sur le marché auprès de l’Agence européenne des médicaments (EMA) pour Xervyteg® (MaaT013) dans la maladie aiguë du greffon contre l’hôte



• MaaT Pharma a soumis aujourd’hui une demande d’autorisation de mise sur le marché (AMM) à l’Agence européenne des médicaments (EMA) pour son candidat-médicament MaaT013, sous le nom de marque déposé Xervyteg®.



• Si approuvé, Xervyteg® pourrait devenir le premier médicament à base de microbiote autorisé par l’EMA, et le premier au monde en hémato-oncologie.



• La demande d’AMM soumise à l’EMA repose sur les données de l’étude pivotale ARES, qui évalue la sécurité et l’efficacité de Xervyteg® chez des patients adultes atteints de la maladie aiguë du greffon contre l’hôte avec atteinte gastro-intestinale, ayant reçu deux lignes de traitement préalables, ainsi que sur les données issues du programme d’accès compassionnel en cours.



• MaaT Pharma se prépare à un lancement commercial potentiel en 2026, via un partenariat stratégique visant à répondre à ce besoin médical non satisfait en hémato-oncologie.



