MaaT Pharma présentera de nouvelles données précliniques prometteuses à l’AACR pour MaaT034 visant à améliorer les réponses des patients aux immunothérapies

MaaT Pharma présentera de nouvelles données précliniques prometteuses à l’American Association for Cancer Research (AACR), pour MaaT034 visant à améliorer les réponses des patients aux immunothérapies.

Les principaux résultats, issus d’études menées sur des souris axéniques , démontrent que MaaT034 :

• S’implante efficacement, assurant ainsi une présence durable des bactéries bénéfiques dans l’environnement intestinal.

• Potentialise les effets antitumoraux induits par le blocage des points de contrôle immunitaire via l’anti- PD-1.

• Induit la production de métabolites clés dérivés du microbiote chez les souris axéniques.

• Améliore les fonctions physiologiques gastro-intestinales.

