MaaT Pharma présente lors de l'EBMT 2024 des données positives pour MaaT013 à 18 mois montrant un avantage net en termes de survie globale dans l'aGvH dans son programme d'accès compassionnel :

• Résultats positifs d'efficacité et de sécurité chez 140 patients traités avec le produit principal MaaT013 dans la maladie aiguë du greffon contre l'hôte dans le cadre du programme d'accès compassionnel (EAP) de MaaT Pharma.

• Taux de réponse globale gastro-intestinale (GI-ORR) de 52 % observé au jour (J) 28.

• Données de survie à long terme à 18 mois avec 42 % de survie globale (OS) chez tous les patients et 58 % chez les patients répondeurs à MaaT013.

• Utilisé en 3e ligne, MaaT013 présente un taux de réponse élevé et durable (avec 63 % de GI-ORR à J28 et 53 % à J56), se traduisant par la survie la plus élevée dans cette population de patients par rapport aux données rapportées dans la littérature (Abedin et al., 2021).

• Un essai pivot de Phase 3 évaluant MaaT013 (essai ARES - NCT04769895 ; n=75) chez des patients atteints de GI-aGvH réfractaires aux corticostéroïdes et au ruxolitinib est en cours avec le critère d’évaluation principal attendu pour le milieu du T4 2024.

