MaaT Pharma présente, à l’occasion de la 63ème rencontre annuelle de l’ASH, des résultats cliniques prometteurs issus de 76 patients atteints de la maladie du greffon contre l’hôte aigüe traités avec MaaT013

Lyon, France, 11 décembre, 2021 - 21h00 CET– MaaT Pharma S.A. (« MaaT Pharma » ou la « Société »), société française de biotechnologies en stade clinique avancé, pionnière dans le développement de médicaments dans la restauration du microbiote intestinal pour améliorer la survie des patients atteints de cancers, annonce aujourd’hui des résultats complémentaires issus de la Phase 2 de l’essai clinique HERACLES (NCT03359980) et du programme d’accès compassionnel en France pour MaaT013, Microbiome Ecosystem Therapy (MET) à haute richesse et haute diversité microbienne, produit le plus avancé de son portefeuille. Les données montrent que le traitement par MaaT013 de patients ayant développé une maladie aigüe du greffon contre l'hôte avec atteinte gastro-intestinale (GI-aGvH) à la suite d’une transplantation de cellules souches hématopoïétiques présentait un taux de réponse gastro-intestinale globale (GI-ORR) prometteur dans les deux groupes. Le critère d’évaluation principal GI-ORR au jour 28 était de 38% dans l’essai HERACLES et 58% chez les patients EAP, respectivement. Le critère d’évaluation secondaire de meilleure réponse GI (Best GI-ORR) dans les 28 jours était de 54% pour l’essai HERACLES et de 67% pour l’EAP. Le bénéfice clinique observé avec l'administration de MaaT013 a eu un impact positif sur les taux de survie globale (OS) des patients qui ont répondu au traitement : OS à 12 mois chez les répondeurs de 44% chez les patients HERACLES et 59% chez les patients EAP.