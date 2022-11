MaaT Pharma organise un webcast investisseurs en marge de la conférence ASH 2022

• MaaT Pharma organisera un évènement virtuel dédié à la communauté des investisseurs en marge de la rencontre annuelle de l’American Society of Haematology le 12 décembre 2022.

• Hervé Affagard, directeur général, et des experts de renommée mondiale commenteront les données présentées lors de la conférence, à savoir les résultats complémentaires pour 81 patients atteints de la maladie aiguë du greffon contre l’hôte à prédominance gastrointestinale (GI-aGvH) traités avec la Microbiome Ecosystem Therapy TM (MET) , MaaT013, dans le cadre du programme d'accès compassionnel (« Early Access Program » - EAP) et les résultats détaillés de l'essai clinique de Phase 1b évaluant MaaT033, MET sous forme orale, chez des patients atteints de leucémie myéloïde aiguë.

• La Société réalisera également un point d’étape sur son développement pendant l’évènement.



