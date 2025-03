MaaT Pharma: l'EMA approuve le plan d’investigation pédiatrique de MaaT013

AOF - EN SAVOIR PLUS

" Nous sommes très satisfaits du dialogue constructif avec le comité pédiatrique de l'EMA et de la décision positive concernant le PIP ", déclare le docteur Gianfranco Pittari, PhD, directeur médical de MaaT Pharma. " Cette approbation représente une étape réglementaire majeure vers la soumission de notre dossier de demande d'autorisation de mise sur le marché auprès de l'EMA".

Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.