MaaT Pharma: fin du recrutement de l'essai de phase 3 information fournie par Cercle Finance • 15/10/2024 à 12:12









(CercleFinance.com) - MaaT Pharma s'inscrit en hausse mardi à la Bourse de Paris après avoir annoncé la fin du recrutement dans le cadre de son essai de phase 3 dans le traitement de la maladie aiguë du greffon contre l'hôte.



L'étude vise à évaluer son candidat-médicament le plus avancé, MaaT013, pour le traitement de la maladie aiguë du greffon contre l'hôte (aGvH) réfractaire aux stéroïdes et réfractaire ou intolérante au ruxolitinib.



Avec le traitement du dernier patient, les premiers résultats, à commencer, par l'atteinte pu non du critère d'évaluation principal, sont désormais attendus à partir de janvier 2025.



Le MaaT013 permet une modulation du système immunitaire ciblée en rétablissant l'équilibre du microbiote intestinal et en minimisant les risques d'effets indésirables fréquemment associés aux traitements immunosuppresseurs conventionnels en oncologie.



Du point de vue de la biotech lyonnaise, il s'agit d'une des étapes 'les plus importantes dans le développement' de la société, ce qui la conduit à anticiper l'initiation d'un processus d'enregistrement avec une soumission prévue en 2025 en Europe.



A la Bourse de Paris, l'action MaaT Pharma avançait de 1,1% suite à ces annonces, portant à 25% tout juste ses gains sur les 12 mois écoulés.





Valeurs associées MAAT PHARMA 7,50 EUR Euronext Paris +2,74%