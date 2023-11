MaaT Pharma fait le point sur ses activités et publie ses résultats financiers pour le troisième trimestre 2023

• Le Comité indépendant de surveillance et de sécurité (Data Safety Monitoring Board - DSMB), après examen de l'essai de Phase 3 ARES évaluant MaaT013 dans l’aGvH a conclu à un rapport bénéfice-risque positif sur la base d’un bon profil de sécurité et de résultats préliminaires d'efficacité positifs avec un taux de réponse globale supérieur aux hypothèses préalablement énoncées dans le protocole.

• Les résultats portant sur 111 patients atteints d’aGvH traités avec MaaT013 dans le cadre du programme d'accès compassionnel (« Early Access Program » - EAP) de la Société seront présentés à la 65ème rencontre annuelle de l’ASH.

• Traitement du premier patient dans l'essai clinique randomisé de Phase 2b PHOEBUS évaluant MaaT033 chez des patients recevant une allo-GCSH.

• Données précliniques de MaaT034 présentées lors du 38ème congrès annuel de la SITC.

• Au 30 septembre 2023, la position de trésorerie et des équivalents de trésorerie s’élevaient à 31,7M€ .

• Le chiffre d’affaires pour le troisième trimestre était de 0,4M€1.



