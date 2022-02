MaaT Pharma et Skyepharma annoncent leur partenariat pour lancer la première usine française de production exclusivement dédiée aux biothérapies issues du microbiote

MaaT Pharma, société française de biotechnologies en stade clinique avancé (Phase 3), pionnière dans le développement de médicaments dans la restauration du microbiote intestinal pour améliorer la survie des patients atteints de cancers, et Skyepharma, société CDMO spécialisée dans la formulation et la fabrication de médicaments complexes et à libération contrôlée, annoncent aujourd’hui la signature d’un partenariat permettant de construire l’usine, à ce jour, la plus importante en France entièrement dédiée à la production de thérapies à écosystème complet issues du microbiote, dans le respect des normes pharmaceutiques (cGMP).



