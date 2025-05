MaaT Pharma: de nouveaux résultats prometteurs dans la SLA information fournie par Cercle Finance • 12/05/2025 à 11:06









(CercleFinance.com) - MaaT Pharma a dévoilé lundi des données finales présentées comme 'prometteuses' à l'issue de son essai de Phase 1b dans la sclérose latérale amyotrophique (SLA), une annonce accueillie sans grand entrain à la Bourse de Paris.



Dans un communiqué, la société biotechnologique indique que ces résultats encourageants sont venus confirmer le profil de sécurité et de tolérabilité favorable de son MaaT033 chez les patients atteints de SLA.



D'après MaaT, l'étude a aussi permis de mettre en lumière le potentiel thérapeutique de la modulation du microbiote, au moment om les preuves du lien entre l'intestin et le cerveau s'accumulent.



En novembre dernier, l'entreprise avait annoncé que l'essai avait atteint son critère d'évaluation principal portant sur la sécurité et la tolérabilité.



Cet essai exploratoire portait sur un total de 15 participants dans deux centres en France: l'Hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris et le CHU de Lille.



Suite à ces résultats, MaaT Pharma se dit à la recherche de partenaires intéressés par la SLA et possédant la capacité financière nécessaire pour soutenir le développement de nouvelles options thérapeutiques pour cette maladie qui se caractérise par une urgence médicale non satisfaite.



Egalement appelée maladie de Charcot, la SLA est un trouble neurodégénératif progressif qui affecte les motoneurones dans le cerveau et la moelle épinière, entraînant une faiblesse musculaire puis une paralysie, conduisant en moyenne au décès en trois à cinq ans.



D'après MaaT, la SLA pourrait toucher jusqu'à 60.000 patients aux Etats-Unis et en Europe d'ici à 2040.



La société basée à Lyon s'était jusqu'ici fait connaître pour son candidat-médicament immunomodulateur basé sur le microbiote intestinal en oncologie, actuellement en phase 3 d'évaluation clinique.



Ses médicaments standardisés à haute diversité bactérienne visent à améliorer la survie des patients atteints de cancer.



Après avoir gagné jusqu'à 2,5% ce matin dans le sillage de ces annonces, l'action MaaT cédait 1,1% lundi matin en fin de matinée à la Bourse de Paris.





