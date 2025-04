Maat Pharma: Crédit Mutuel Innovation à moins de 10% information fournie par Cercle Finance • 11/04/2025 à 11:50









(CercleFinance.com) - Crédit Mutuel Innovation a déclaré à l'AMF, avoir franchi en baisse, le 4 avril, les seuils de 10% du capital et des droits de vote de Maat Pharma et détenir 1.412.364 actions, soit 8,76% du capital et des droits de vote.



Le déclarant, contrôlé par la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel, précise que ce franchissement de seuils résulte d'une augmentation du nombre total d'actions composant le capital de la société de biotechnologies.





Valeurs associées MAAT PHARMA 6,140 EUR Euronext Paris +1,32%