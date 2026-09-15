MaaT Pharma annonce une tendance de vote négative du CHMP pour MaaT013 (Xervyteg®) dans le cadre du réexamen de sa demande d’AMM conditionnelle en Europe

MaaT Pharma annonce une tendance de vote négative du CHMP pour MaaT013 (Xervyteg®) dans le cadre du réexamen de sa demande d’autorisation de mise sur le marché conditionnelle en Europe



• MaaT Pharma a été informée d’une tendance négative de vote lors de l’audition orale (Oral Explanation) lors de la réunion du Comité des médicaments à usage humain (CHMP), qui s’est tenue le 14 septembre 2026.



• L’avis formel du CHMP est attendu le 18 septembre 2026.



• Selon les retours reçus lors de l’audition orale, les préoccupations restantes portent principalement sur l’attribution du bénéfice clinique et de la sécurité en l’absence d’un essai contrôlé randomisé.



• La Société communiquera une nouvelle mise à jour après l’adoption de l’avis formel du CHMP.



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