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MaaT Pharma annonce une tendance de vote négative du CHMP pour MaaT013 (Xervyteg®) dans le cadre du réexamen de sa demande d’AMM conditionnelle en Europe
information fournie par Boursorama CP 15/09/2026 à 07:35
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MaaT Pharma annonce une tendance de vote négative du CHMP pour MaaT013 (Xervyteg®) dans le cadre du réexamen de sa demande d’autorisation de mise sur le marché conditionnelle en Europe

• MaaT Pharma a été informée d’une tendance négative de vote lors de l’audition orale (Oral Explanation) lors de la réunion du Comité des médicaments à usage humain (CHMP), qui s’est tenue le 14 septembre 2026.

• L’avis formel du CHMP est attendu le 18 septembre 2026.

• Selon les retours reçus lors de l’audition orale, les préoccupations restantes portent principalement sur l’attribution du bénéfice clinique et de la sécurité en l’absence d’un essai contrôlé randomisé.

• La Société communiquera une nouvelle mise à jour après l’adoption de l’avis formel du CHMP.

Pour recevoir toute l'information financière de MaaT Pharma en temps réel et pour toute question, vous pouvez nous contacter via l'adresse suivante : invest@maat-pharma.com

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