MaaT Pharma annonce un partenariat exclusif de commercialisation en Europe avec Clinigen pour Xervyteg® dans le traitement de la maladie aiguë du greffon contre l’hôte

• MaaT Pharma et Clinigen ont signé un accord exclusif de licence et de distribution à long terme ainsi qu’un contrat d'approvisionnement commercial pour Xervyteg®, le premier traitement « first in class » proposé pour les patients atteints de la maladie aiguë du greffon contre l’hôte (aGvH).

• MaaT Pharma recevra un versement initial de 10,5 millions d’euros, des paiements additionnels pouvant atteindre jusqu’à 18 millions d’euros selon des étapes réglementaires et commerciales, ainsi que des redevances sur les ventes situées au milieu de la tranche des 30 %. MaaT Pharma a également conclu un accord d'approvisionnement et fournira le médicament fini à Clinigen à un prix unitaire prédéterminé.

