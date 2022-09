MaaT Pharma annonce sa participation à trois conférences investisseurs en septembre

Lyon, France, 8 septembre 2022 – 18h00 CET – MaaT Pharma (EURONEXT : MAAT - la « Société »), société française de biotechnologie au stade clinique, pionnière du développement de Microbiome Ecosystem TherapiesTM (MET) dédiées à l’amélioration de la survie des patients atteints de cancers, annonce aujourd’hui la participation d’Hervé Affagard, CEO et co-fondateur de MaaT Pharma, et de Siân Crouzet, directeur financier de MaaT Pharma, à trois conférences dédiées aux investisseurs :

• H.C. Wainwright 24th Annual Global Investment Conference (format hybride)

• KBC Securities Life Sciences conference (virtuelle)

• 5ème édition du FORUM Lyon Pôle Bourse Valeurs Régionales (évènement en présentiel)



