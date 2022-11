MaaT Pharma annonce sa participation à plusieurs conférences scientifiques et investisseurs en novembre

MaaT Pharma (EURONEXT : MAAT - la « Société »), société française de biotechnologie au stade clinique, pionnière du développement de Microbiome Ecosystem TherapiesTM (MET) dédiées à l’amélioration de la survie des patients atteints de cancers, annonce aujourd’hui la participation des membres du comité de direction et de l’équipe scientifique à plusieurs conférences investisseurs et scientifiques prévues en Novembre :

- 8-10 novembre 2022 : 9ème édition du congrès International Human Microbiome Consortium (IHMC)

- 9-11 novembre 2022 : 21ème congrès de la Société Francophone de Greffe de Moelle et de Thérapie Cellulaire (SFGM-TC) – stand n°10

- 14 novembre 2022 – 7ème conférence annuelle Inve€$tival Showcase – LSX Leaders en partenariat avec Jefferies

- 29 novembre 2022 – Investir Day

Pour recevoir toute l'information financière de MaaT Pharma en temps réel et pour toute question, vous pouvez nous contacter via l'adresse suivante : invest@maat-pharma.com