MaaT Pharma annonce sa participation à la conférence virtuelle H.C. Wainwright BioConnect 2022

Lyon, France, 3 janvier 2022 – 19h00 CET – MaaT Pharma (EURONEXT : « MAAT »), société française de biotechnologies en stade clinique avancé, pionnière dans le développement de médicaments dans la restauration du microbiote intestinal pour améliorer la survie des patients atteints de cancers, annonce aujourd’hui qu’Hervé Affagard, CEO et co-fondateur, présentera l’entreprise à la prochaine conférence virtuelle H.C. Wainwright BioConnect prévue du 10 au 13 janvier 2022.

La présentation sera accessible sur demande via le site internet dédié de la conférence H.C. Wainwright à compter du lundi 10 janvier 2022 à 7h00 EST / 13h00 CET.

Une rediffusion de la présentation sera également disponible dans l’espace investisseurs du site internet de l’entreprise (www.maatpharma.com) à partir du vendredi 14 janvier 2022 et pendant 90 jours.