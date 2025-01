MaaT Pharma annonce le résultat positif du deuxième DSMB pour l'essai clinique de Phase 2b en cours évaluant MaaT033 pour les patients recevant une allo-GCSH

• Le DSMB (Data Safety and Monitoring Board), un comité d’experts indépendants, a recommandé que l'essai se poursuive comme prévu et sans modification.

• MaaT033, un candidat-médicament de forme orale développé à partir de multi-donneurs, a montré un profil de sécurité et de tolérabilité constant.

Pour recevoir toute l'information financière de MaaT Pharma en temps réel et pour toute question, vous pouvez nous contacter via l'adresse suivante : invest@maat-pharma.com