MaaT Pharma annonce la tenue prochaine d’une réunion pré-IND avec la FDA et poursuit l’avancement de MaaT034 vers son développement clinique dans les tumeurs solides

• Une réunion pré-IND (Investigational New Drug) avec la U.S. Food and Drug Administration américaine (FDA), axée sur les aspects CMC (Chemistry, Manufacturing, and Controls), est programmée en octobre 2026, représentant la prochaine étape réglementaire clé pour MaaT034.

• Une première étude chez l’homme (First-in-Human) a été conçue pour déterminer le schéma posologique optimal et le régime de prétraitement optimal, ainsi que générer les premières données cliniques de preuve de concept.

• Le développement clinique initial est envisagé en association avec des inhibiteurs de PD-(L)1 dans des tumeurs solides présentant des besoins médicaux majeurs non satisfaits et des options thérapeutiques limitées, notamment le cancer du poumon non à petites cellules (CPNPC) avancé en deuxième ligne, le mélanome avancé réfractaire, ainsi que d'autres tumeurs solides.

• Le lancement de l'étude First-in-Human pourrait être initié fin 2027, sous réserve de l'obtention des autorisations réglementaires nécessaires et d'un financement approprié.

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