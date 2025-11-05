MaaT Pharma annonce la présentation de données précliniques actualisées au Congrès SITC démontrant l’activation immunitaire et l’activité anti-tumorale de MaaT034

MaaT Pharma annonce la présentation de données précliniques actualisées pour MaaT034, son candidat-médicament de nouvelle génération, évalué pour améliorer la réponse des patients à l’immunothérapie en combinaison avec des inhibiteurs de points de contrôle immunitaire lors du 40ème congrès annuel de la Society for Immunotherapy of Cancer (SITC), qui se tiendra à National Harbor, Maryland, du 5 au 9 novembre 2025. Le congrès annuel SITC est l’un des principaux événements scientifiques et médicaux mondiaux consacrés à l’immunothérapie dans le traitement des cancers. Le jeu de données démontre une efficacité anti-tumorale prometteuse et une activation immunitaire dans des modèles murins axéniques (sans microbiote intestinal).



