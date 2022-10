MaaT Pharma annonce la nomination de Nathalie Corvaïa au poste de Directrice Scientifique et renforce ses activités R&D en immuno-oncologie

MaaT Pharma annonce aujourd’hui la nomination du Dr. Nathalie Corvaïa au poste de Directrice Scientifique. Dr. Corvaïa possède plus de 20 années d’expérience dans la direction de programmes de recherche et développement de médicaments en oncologie ainsi que leur progression vers les essais cliniques. Elle aura la responsabilité de la stratégie de R&D non clinique de MaaT Pharma, incluant la supervision de gutPrint®, la plateforme propriétaire basée sur l’IA de conception et de développement des médicaments MET de la Société.



« Nathalie apporte une expérience approfondie et de très haut niveau en matière de recherche et développement de médicaments visant des maladies associées à l’immunité. Elle nous rejoint alors que nous générons des résultats précliniques prometteurs pour notre premier candidat-médicament co-cultivé, qui vise à améliorer la réponse clinique chez les patients atteints de tumeurs solides traités par des inhibiteurs de points de contrôle immunitaires », a déclaré Hervé Affagard, directeur général et cofondateur de MaaT Pharma. « Dans ce contexte, Nathalie jouera un rôle décisif dans la conduite et l'expansion de nos innovations scientifiques et de notre stratégie de développement préclinique. Je souhaite la bienvenue à Nathalie au sein de l'équipe de direction et me réjouis de sa contribution à la poursuite de notre mission, qui consiste à permettre aux patients atteints de cancers de bénéficier des innovations issues de la modulation du microbiote ».