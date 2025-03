MaaT Pharma annonce la conclusion positive de l’examen final du DSMB pour l'essai clinique pivotal de Phase 3 évaluant MaaT013 dans la maladie aiguë du greffon contre l'hôte

• Le Comité indépendant de surveillance et de sécurité (Data Safety Monitoring Board - DSMB) a confirmé les excellents résultats d’efficacité ainsi que le rapport bénéfice/risque de MaaT013 était favorable dans cette population de patients.

• La Société prévoit de déposer une demande d'autorisation auprès de l'Agence Européenne des médicaments (EMA) en juin 2025, dans la perspective d’une potentielle approbation mi-2026.

