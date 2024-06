MaaT Pharma annonce l’initiation de la couverture de son titre par Stifel avec une recommandation à l’achat et un objectif de cours à 16 euros.



Avec une étude publiée ce jour, Stifel, banque d’investissement américaine, a initié la couverture aujourd’hui de MaaT Pharma avec une recommandation à l’achat et un objectif de cours à 16 euros.

Cette nouvelle couverture vient renforcer la visibilité de MaaT Pharma auprès des investisseurs institutionnels internationaux, en particulier américains. Cela s’ajoute aux couvertures déjà menées par les sociétés de bourse Gilbert Dupont/Groupe Société Générale, Kepler Cheuvreux, KBC Securities, Kempen et Portzamparc/Groupe BNP Paribas. Ces dernières sont toutes positionnées à l’achat, avec un consensus pour l’objectif de cours à 15,20 euros.



