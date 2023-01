MaaT Pharma annonce l’initiation de la couverture de son titre par Kepler Cheuvreux

Avec une étude intitulée « The microbiome revolution », Kepler Cheuvreux initie aujourd’hui la couverture de MaaT Pharma avec une recommandation à l’achat. Cette nouvelle couverture vient renforcer la visibilité du titre de MaaT Pharma auprès des investisseurs institutionnels, français et internationaux et s’ajoute à celles déjà menées par les sociétés de bourse KBC Securities, Kempen et Portzamparc/Groupe BNP Paribas.



Pour recevoir toute l'information financière de MaaT Pharma en temps réel et pour toute question, vous pouvez nous contacter via l'adresse suivante : invest@maat-pharma.com