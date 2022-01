MaaT Pharma annonce l’initiation de la couverture de son titre par KBC Securities, Kempen et Portzamparc / Groupe BNP Paribas

MaaT Pharma (EURONEXT : « MAAT »), société française de biotechnologies au stade clinique avancé, pionnière dans le développement de médicaments visant la restauration du microbiote intestinal pour améliorer la survie des patients atteints de cancers, annonce l’initiation de la couverture de son titre par KBC Securities, Kempen et Portzamparc / Groupe BNP Paribas.



Avec une étude intitulée « Échec et MaaT pour le cancer », Portzamparc / Groupe BNP Paribas initie aujourd’hui la couverture de MaaT Pharma avec une recommandation à l’achat.



Cette couverture du titre MaaT Pharma vient s’ajouter à celles initiées en décembre 2021 par KBC Securities, avec une recommandation à l’achat (étude intitulée « More Than a Gut Feeling ») et par Kempen, avec une recommandation à l’achat également (étude intitulée « No Guts no glory »).



Pour plus d'informations sur MaaT Pharma, contactez invest@maat-pharma.com